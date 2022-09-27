Топтыгин Серг. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоптыгин Серг. Ив.

Топтыгин Серг. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Топтыгин Серг. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Холмский уезд, Торопецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.