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Драйманов Рабе Довлетьянцев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Драйманов Рабе Довлетьянцев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, с. Н.-Бешендина

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