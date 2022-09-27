Кисель Сильв. Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисель Сильв. Антон.

Кисель Сильв. Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кисель Сильв. Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Хацковской, с. Янсики

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.