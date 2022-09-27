Демиденко Андр. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемиденко Андр. Мих.

Демиденко Андр. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демиденко Андр. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.