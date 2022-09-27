Деинико Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеинико Ефрем Иванович

Деинико Ефрем Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деинико Ефрем Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, д. Екатерин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.