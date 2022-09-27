Павленко Герас. Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Герас. Филип.

Павленко Герас. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павленко Герас. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Рыжковск. д. Гуськи.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.