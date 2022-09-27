Никифоров Захар Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Захар Никифорович

Никифоров Захар Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никифоров Захар Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Бельский уезд, с. Красн.-Пил.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.