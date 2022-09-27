Дьяков Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяков Федор Андреевич

Дьяков Федор Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьяков Федор Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, с. Надеждино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.