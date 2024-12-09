Парамонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Иван

Парамонов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парамонов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавров. д. Хвастливой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.