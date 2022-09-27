Барышников Григор. Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышников Григор. Терентьев

Барышников Григор. Терентьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барышников Григор. Терентьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, С. Риго.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.