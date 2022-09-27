Калмыков Тимофей Лукьянов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Тимофей Лукьянов.

Калмыков Тимофей Лукьянов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калмыков Тимофей Лукьянов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Фатежский уезд, Смородинск. с. Становое.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.