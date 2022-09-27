Хорус Макар Денис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорус Макар Денис.

Хорус Макар Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хорус Макар Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Жукинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.