Филиппов Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Михаил Иванов

Филиппов Михаил Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Михаил Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, с. Варыняева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.