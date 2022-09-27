Булаев Федор Терент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулаев Федор Терент.

Булаев Федор Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Булаев Федор Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Суджанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.