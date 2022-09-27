Аржадеев Василий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАржадеев Василий Николаев

Аржадеев Василий Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аржадеев Василий Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лобасковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.