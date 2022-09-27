Горсков Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорсков Николай Ефимович

Горсков Николай Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горсков Николай Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Дурникинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.