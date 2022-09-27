Аксеньчин Яков Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксеньчин Яков Федор.

Аксеньчин Яков Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аксеньчин Яков Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Дегтяноборковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.