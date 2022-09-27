Казаков Семен Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Семен Матв.

Казаков Семен Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казаков Семен Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, с. Павловки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.