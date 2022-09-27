Кириллов Александр Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Александр Ник.

Кириллов Александр Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириллов Александр Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Малыклинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.