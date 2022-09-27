Юркин Лаврентий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркин Лаврентий Егорович

Юркин Лаврентий Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юркин Лаврентий Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, с. Тябердинского

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.