Крестьянинов Сосим Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрестьянинов Сосим Ильин

Крестьянинов Сосим Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крестьянинов Сосим Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Пригородней

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.