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Ляшенко Кирилл Георгиевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляшенко Кирилл Георгиевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Петропавловская

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