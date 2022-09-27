Прищепа Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрищепа Павел Семенович

Прищепа Павел Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прищепа Павел Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Ставропольский уезд, Терновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.