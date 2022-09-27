Боровков Петр Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Петр Спиридонов

Боровков Петр Спиридонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боровков Петр Спиридонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Катуховская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.