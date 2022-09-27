Солодский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодский Дмитрий

Солодский Дмитрий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солодский Дмитрий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Кайлинск., д. Николаевс.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.