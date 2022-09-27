Ганжетко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанжетко Петр Иванович

Ганжетко Петр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ганжетко Петр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Зориковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.