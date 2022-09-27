Телеуца Филипп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелеуца Филипп Васильев

Телеуца Филипп Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Телеуца Филипп Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, с. Броски

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.