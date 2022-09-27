Катеринич Зиновий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатеринич Зиновий Иванович

Катеринич Зиновий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Катеринич Зиновий Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Вороцевичская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.