Санников Федор Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанников Федор Никол.

Санников Федор Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Санников Федор Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Петропавлов., Шутихи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.