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Свистунов Троф. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Свистунов Троф. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Мармокиченской, с. Кравцово

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