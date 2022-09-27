Алемасов Гавр. Роман. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлемасов Гавр. Роман.

Алемасов Гавр. Роман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алемасов Гавр. Роман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, с. Поч.-Кузн.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.