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Каримов Нур Мухамед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каримов Нур Мухамед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, гор. Орск

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