Пискун Дмитр. Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискун Дмитр. Прок.

Пискун Дмитр. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пискун Дмитр. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Бандуровская в. д .Алеевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.