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Капитонов Даниил Даниилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Капитонов Даниил Даниилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, д. Саргес

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