Гичунс Аванес Погос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГичунс Аванес Погос.

Гичунс Аванес Погос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гичунс Аванес Погос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Зангезурский уезд, Герусинкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.