Мясников Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Семен Иванович

Мясников Семен Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мясников Семен Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Тазовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.