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Новиков Сем. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Сем. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Спасской.

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