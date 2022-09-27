Симененков Петр Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимененков Петр Андр.

Симененков Петр Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симененков Петр Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Михайлов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.