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Квасашвили Николай Давидов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Квасашвили Николай Давидов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Сигнахский уезд, с.Крозинах

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