Минибаев Сунгат. Мирг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинибаев Сунгат. Мирг.

Минибаев Сунгат. Мирг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минибаев Сунгат. Мирг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.