Шувин Семен Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувин Семен Андр.

Шувин Семен Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шувин Семен Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижской, Шубино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.