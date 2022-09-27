Соловьев Леонтий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Леонтий Федоров

Соловьев Леонтий Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Леонтий Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Дмитриевской стан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.