Желдак Иосиф Станисл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелдак Иосиф Станисл.

Желдак Иосиф Станисл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Желдак Иосиф Станисл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Лугомовичская в.,Бобровичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.