Авдонин Вас. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдонин Вас. Иван.

Авдонин Вас. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авдонин Вас. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Яковлевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.