Якимюк Яков Абр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкимюк Яков Абр.

Якимюк Яков Абр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Якимюк Яков Абр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, с. Калинникова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.