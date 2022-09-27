Куров Егор Людв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуров Егор Людв.

Куров Егор Людв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куров Егор Людв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.