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Игнатенко Сергей Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Игнатенко Сергей Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Медвеженский уезд, Привольное с.

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