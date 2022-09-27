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Епалиев Еней Енаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Епалиев Еней Енаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд

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