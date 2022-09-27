Евдокимов Пав. Пот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Пав. Пот.

Евдокимов Пав. Пот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евдокимов Пав. Пот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.