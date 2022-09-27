Плескун Ив. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлескун Ив. Мих.

Плескун Ив. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плескун Ив. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Чернокуринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.